«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил

Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.

Центральные темы выпуска.

Зеркало белорусских выборов. По итогам избирательной кампании, финиш которой прошел под наблюдением псковской делегации, в седьмой раз победил Александр Лукашенко. Чему учит опыт соседей?

Плюсы и минусы вертикали власти. Какие проблемы она решает, а какие наоборот порождает?

Свод правил современного чиновника. Составляем шпаргалку, которая вообще-то больше похожа на сборник вредных советов. Но, как свидетельствует опыт государственных и муниципальных управленцев, так всё это сейчас и работает.

Источник: ПЛН-FM