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«Гонки по вертикали»: Лукашенко forever, плюс на минус и свод чиновничьих правил
28.01.2025 12:55 «ПЛН-FM»
Передача, посвященная темам общественно-политической жизни, выходит по вторникам в эфире радио «ПЛН FM». Свое мнение высказывает автор программы, главный редактор Псковской Ленты Новостей Александр Савенко.
Центральные темы выпуска.
- Зеркало белорусских выборов. По итогам избирательной кампании, финиш которой прошел под наблюдением псковской делегации, в седьмой раз победил Александр Лукашенко. Чему учит опыт соседей?
- Плюсы и минусы вертикали власти. Какие проблемы она решает, а какие наоборот порождает?
- Свод правил современного чиновника. Составляем шпаргалку, которая вообще-то больше похожа на сборник вредных советов. Но, как свидетельствует опыт государственных и муниципальных управленцев, так всё это сейчас и работает.
Источник: ПЛН-FM
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