«Кузница»: Евгений Панферов о реорганизации Псковской областной больницы

Сегодняшний выпуск был посвящен преобразованиям, которые происходят в Псковской областной клинической больнице.

Как известно, в состав главного медицинского учреждения региона вошли Великолукская и Псковская городская больницы. Не всем понятно, как теперь работает эта обширная сеть учреждений, какова логистика пациентов. Происходят перестроения внутри самой больницы: отделение неврологии переезжает из главного корпуса на Коммунальную, 23 – в помещения городской больницы: зачем это нужно и что даст пациентам? Как реагирует персонал на проводимую реорганизацию?

Эти и другие актуальные вопросы Любовь Кузнецова обсудила с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым и с представителями псковских СМИ.

Источник: ПЛН-FM