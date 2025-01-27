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«Кузница»: Евгений Панферов о реорганизации Псковской областной больницы

28.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»

Сегодняшний выпуск был посвящен преобразованиям, которые происходят в Псковской областной клинической больнице.

Как известно, в состав главного медицинского учреждения региона вошли Великолукская и Псковская городская больницы. Не всем понятно, как теперь работает эта обширная сеть учреждений, какова логистика пациентов. Происходят перестроения внутри самой больницы: отделение неврологии переезжает из главного корпуса на Коммунальную, 23 – в помещения городской больницы: зачем это нужно и что даст пациентам? Как реагирует персонал на проводимую реорганизацию?

Эти и другие актуальные вопросы Любовь Кузнецова обсудила с главным врачом Псковской областной клинической больницы Евгением Панферовым и с представителями псковских СМИ.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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