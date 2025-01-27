«В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области

Гость студии - генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним итоги догазификации региона в 2024 году и перспективы этого года.

Источник: ПЛН-FM