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«В фокусе»: Проблемы и перспективы догазификации Псковской области

28.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - генеральный директор компании «Газпром межрегионгаз Псков» Антон Дымов.

Ведущая Любовь Кузнецова обсудила с ним итоги догазификации региона в 2024 году и перспективы этого года.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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