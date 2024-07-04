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«Беседка»: Эдуард Пичугин о кинофестивале «Западные ворота»

05.07.2024 19:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин.

Ведущая Анастасия Сливинская обсудила с ним насыщенную программу фестиваля и развитие киноиндустрии в России.

 

Источник: ПЛН-FM



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