«Беседка»: Эдуард Пичугин о кинофестивале «Западные ворота»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - генеральный продюсер кинофестиваля «Западные ворота» Эдуард Пичугин.

Ведущая Анастасия Сливинская обсудила с ним насыщенную программу фестиваля и развитие киноиндустрии в России.

Источник: ПЛН-FM