www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
1 июля 2 июля 28 июня 27 июня 12 июня 5 апреля 26 июня 1 июля 1 мая 29 мая 11 июня Телефон прямого эфира 18 июня Телефон прямого эфира 1 июля 26 июня

«Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс

12.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры». 

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

  • Битва за семейные ценности.
  • Бум крипто-кликеров.
  • Мусорный коллапс – точка или запятая?

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?









  смотреть результаты



День семьи, любви и верности отмечают в России 8 июля. Что думаете об этом празднике?









  смотреть результаты