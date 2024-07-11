«Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:

Битва за семейные ценности.

Бум крипто-кликеров.

Мусорный коллапс – точка или запятая?

Источник: ПЛН-FM