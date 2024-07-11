11.07.2024 14:00 «Сообразим на троих»: свет в конце мусорного тоннеля и гдовский предвыборный гамбит
10.07.2024 18:20 «Дневной дозор»: Полный отказ от традиционного голосования в пользу ДЭГ - за и против
«Хайпожоры»: Битва за семейные ценности, бум крипто-кликеров и мусорный коллапс
12.07.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Сергей Васильев:
- Битва за семейные ценности.
- Бум крипто-кликеров.
- Мусорный коллапс – точка или запятая?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати