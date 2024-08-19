19.08.2024 14:00 «Постскриптум»: «Чернуха» на выборах, ускорение догазификации и сокращение выдач ипотеки
16.08.2024 14:00 «Квартирник»: Юлия Штонда о дирижировании любительским хором, выигранном гранте и особенностях репертуара
Брифинг, посвященный историческому празднику «Воевода Шуйский», состоялся в эфире ПЛН FM
20.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»
Очередной онлайн-брифинг состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 20 августа. Его темой станет 10-й, юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдет 24 августа в Пскове.
Праздник состоится с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.
Подробнее о празднике сегодня рассказали:
- Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.
- Олег Добрынин - член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
- Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Молодежного центра.
Ведущий - Артем Татаренко.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати