Брифинг, посвященный историческому празднику «Воевода Шуйский», состоялся в эфире ПЛН FM

Очередной онлайн-брифинг состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 20 августа. Его темой станет 10-й, юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдет 24 августа в Пскове.

Праздник состоится с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Подробнее о празднике сегодня рассказали:

Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.

Олег Добрынин - член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.

Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Молодежного центра.

Ведущий - Артем Татаренко.

Источник: ПЛН-FM