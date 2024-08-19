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Брифинг, посвященный историческому празднику «Воевода Шуйский», состоялся в эфире ПЛН FM

20.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Очередной онлайн-брифинг состоялся в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM» сегодня, 20 августа. Его темой станет 10-й, юбилейный исторический праздник «Воевода Шуйский», который пройдет 24 августа в Пскове.

Праздник состоится с 11:00 до 17:00 на территории у Покровской башни. Организаторами выступают Псковский музей-заповедник, Псковский городской молодёжный центр и Псковское региональное отделение Российского военно-исторического общества.

Подробнее о празднике сегодня рассказали: 

  • Роман Коваль - начальник отдела «Псковский кремль» Псковского музея-заповедника.
  • Олег Добрынин - член совета регионального отделения Российского военно-исторического общества.
  • Марина Иванова - методист духовно-нравственного направления Молодежного центра.

Ведущий - Артем Татаренко. 

Источник: ПЛН-FM



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