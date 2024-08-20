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«Беседка» с финалистками конкурса «Миссис Россия 2024»

21.08.2024 12:35 «ПЛН-FM»

Финал национального конкурса красоты для замужних женщин «Миссис Россия 2024» прошел в большом концертном зале Фольклорного центра «Москва». В нем приняли участие 39 представительниц разных регионов России, в том числе конкурсантки из Псковской области. 

Гостями сегодняшней программы «Беседка» в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) стали: 

  • Николай Королев, директор фестиваля «Мисс и Миссис Псков 2024» и «Мисс и Миссис Великие Луки 2024»,
  • Кристина Ларченко, «Миссис Россия 2024 гран-при»,
  • Евгения Морозова, «Первая вице-миссис Россия 2024»,
  • Анастасия Сичкаренко, «Миссис достояние России 2024». 

Об опыте участие в финале национального конкурса красоты «Миссис Россия 2024» они рассказали в беседе с Артемом Татаренко. 

 

Источник: ПЛН-FM



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