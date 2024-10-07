«Беседка»: Всемирный день действий «За достойный труд» в Пскове

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

Всемирный день действий «За достойный труд» отметили в Псковской области 7 октября. В рамках празднования представители Псковского областного совета профессиональных союзов посетили места воинской славы, а после в Доме профсоюзов прошел благотворительный концерт.

Подробнее о празднике рассказали гости студии:

председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов;

председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева;

председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.

Ведущий программы - Дмитрий Иванов.

Источник: ПЛН-FM