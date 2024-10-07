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«Беседка»: Всемирный день действий «За достойный труд» в Пскове
08.10.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».
Всемирный день действий «За достойный труд» отметили в Псковской области 7 октября. В рамках празднования представители Псковского областного совета профессиональных союзов посетили места воинской славы, а после в Доме профсоюзов прошел благотворительный концерт.
Подробнее о празднике рассказали гости студии:
- председатель Псковского областного совета профсоюзов Игорь Иванов;
- председатель Псковской областной организации профсоюза работников народного образования и науки РФ Наталья Горбачева;
- председатель комитета по труду и занятости Псковской области Алена Трунова.
Ведущий программы - Дмитрий Иванов.
Источник: ПЛН-FM
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