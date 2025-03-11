«Беседка»: С новосельем, детский фонд!

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка». Гость студии - координатор программ Псковского областного отделения Российского детского фонда Кристина Елецкая.

Детский фонд - одна из старейших общественных организаций Псковской области. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с Кристиной Елецкой о миссии Российского детского фонда. Как становятся подопечными детского фонда? Скольким тысячам людей фонд помог за годы своего существования? Теперь вся деятельность фонда перебазировалась на улицу Максима Горького или действует офис на Инженерной?

Источник: ПЛН-FM