«Собственной персоной»: Александр Козловский о 80-летии Победы, работе в Госдуме и задачах «Единой России»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии — депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о работе в Госдуме, задачах «Единой России» и Годе защитника Отечества.

Источник: ПЛН-FM