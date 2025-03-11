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«Собственной персоной»: Александр Козловский о 80-летии Победы, работе в Госдуме и задачах «Единой России»

12.03.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной».

Гость студии — депутат Государственной Думы от Псковской области, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия» Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о работе в Госдуме, задачах «Единой России» и Годе защитника Отечества.

 

Источник: ПЛН-FM



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