«Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона?

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года для профсоюзного движения Псковской области. Растет ли число членов профсоюзных объединений в регионе? Востребованы ли профсоюзные здравницы? Какие задачи решает облсовпроф? Как профсоюзы готовятся к новогодним праздникам?

Источник: ПЛН-FM