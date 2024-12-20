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«Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона?

23.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года для профсоюзного движения Псковской области. Растет ли число членов профсоюзных объединений в регионе? Востребованы ли профсоюзные здравницы? Какие задачи решает облсовпроф? Как профсоюзы готовятся к новогодним праздникам?

Источник: ПЛН-FM



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