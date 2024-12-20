20.12.2024 18:35 «Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша
20.12.2024 12:35 «Обратный отсчет»: Александр Борисов об итогах работы в Госдуме и деятельности реготделения РВИО
«Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона?
23.12.2024 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии - Игорь Иванов, председатель Псковского областного совета профессиональных союзов.
Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года для профсоюзного движения Псковской области. Растет ли число членов профсоюзных объединений в регионе? Востребованы ли профсоюзные здравницы? Какие задачи решает облсовпроф? Как профсоюзы готовятся к новогодним праздникам?
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати