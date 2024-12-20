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«ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы?

23.12.2024 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «ГорДозор».

С Нового года на территории Российской Федерации увеличат размер штрафов за ряд нарушений правил дорожного движения. Поможет ли данная мера дисциплинировать отечественных шоферов? Куда пойдут эти деньги? Надо ли уменьшать размер скидки за уплату штрафа в первые две недели? 

Эти и другие вопросы обсудили ведущие передачи Андрей Николаев и Николай Мельков. 

 

Источник: ПЛН-FM



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