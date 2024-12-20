<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:50
«Регламент»
14:00
«Постскриптум»: 100 самых влиятельных псковичей, итоги года с Путиным и бюджет-2025
12:50
«ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы?
12:35
«Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона?
20.12.2024 19:00
«На пятой передаче»: Частная парковка у частного дома, левый поворот с Юбилейной
20.12.2024 18:50
«Регламент»
20.12.2024 18:35
«Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша
20.12.2024 18:20
«Дневной дозор»: Нужно ли вернуть средний балл за аттестат при поступлении в вузы?
20.12.2024 18:10
«Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Песня о решении системных проблем
20.12.2024 14:00
Борис Елкин подвел итоги 2024 года в программе «Обратный отсчет»
«Регламент»
23.12.2024 18:50 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
Поддерживаю, шум от пиротехники в текущей политической ситуации только пугает.
Такой запрет будет правильным на фоне серии инцидентов с взрывом петард в торговых центрах. Не стоит давать мошенникам и террористам свободный доступ к пиротехнике.
Я «за». Ежегодно из-за петард травмируются дети, подростки и нетрезвые.
Не поддерживаю. Для многих семей запуск салютов стал новогодней традицией.
Нет, ведь происшествия с пиротехникой — единичные случаи.
Этот запрет окончательно убьет атмосферу праздников.
Мне все равно.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«Постскриптум»: 100 самых влиятельных псковичей, итоги года с Путиным и бюджет-2025
«ГорДозор»: Повысят ли дисциплинированность водителей увеличенные штрафы?
«Обратный отсчет»: Каким был 2024 год для профсоюзов региона?
«На пятой передаче»: Частная парковка у частного дома, левый поворот с Юбилейной
«Изборские истории»: портал в средневековье, «Реальность волшебства» и новогодняя афиша
Поддерживаете ли вы инициативу о запрете использования пиротехники в период новогодних праздников?
Поддерживаю, шум от пиротехники в текущей политической ситуации только пугает.
Такой запрет будет правильным на фоне серии инцидентов с взрывом петард в торговых центрах. Не стоит давать мошенникам и террористам свободный доступ к пиротехнике.
Я «за». Ежегодно из-за петард травмируются дети, подростки и нетрезвые.
Не поддерживаю. Для многих семей запуск салютов стал новогодней традицией.
Нет, ведь происшествия с пиротехникой — единичные случаи.
Этот запрет окончательно убьет атмосферу праздников.
Мне все равно.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120