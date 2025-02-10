«Беседка»: Дмитрий Месхиев о «перезагрузке» псковского отделения Союза театральных деятелей РФ

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Беседка».

27 января художественного руководителя Псковского академического театра драмы имени Александра Пушкина – филиала Национального драматического театра России, заслуженного деятеля искусств РФ, кавалера Ордена Дружбы Дмитрия Месхиева назначили председателем псковского отделения Союза театральных деятелей России. На новом посту известный режиссер немедленно начал проявлять активность. За небольшой промежуток уже предложен ряд мероприятий.

Как Дмитрий Месхиев получил этот пост? Какие мероприятия планирует проводить? Как будет развиваться полузабытое псковское отделение Союза театральных деятелей России? На эти и другие вопросы гость студии ответил в беседе с ведущим Максимом Костиковым.

Источник: ПЛН-FM