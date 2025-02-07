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«Собственной персоной»: Александр Козловский о задачах «Единой России», работе в Госдуме и 80-летии Победы

10.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

В эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Собственной персоной». Гость студии - секретарь Псковского регионального отделения «Единой России», депутат Госдумы Александр Козловский.

Ведущий Александр Савенко поговорил с ним о главном юбилее этого года — 80-летии Победы в Великой Отечественной войне. Также депутат рассказал о работе партии и Госдумы. Какие основные задачи ставит перед собой «Единая Россия» в 2025 году? Как проходит начало подготовки к парламентским выборам 2026 года? Какие главные направления работы в Государственной Думе можно выделить в ходе весенней сессии?

Об этом - в сегодняшнем эфире.

 

Источник: ПЛН-FM



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