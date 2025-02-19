«Беседка»: О Годе Защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника

Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова — рассказала о том, какие мероприятия проведет музей в рамках объявленного Года защитника Отечества, а также о музейных проектах, запланированных на весну.

Источник: ПЛН-FM