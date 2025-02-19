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«Беседка»: О Годе Защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника

20.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова — рассказала о том, какие мероприятия проведет музей в рамках объявленного Года защитника Отечества, а также о музейных проектах, запланированных на весну.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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