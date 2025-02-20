«Краски города»: Переедание во время болезни - друг или враг?

Здоровье по сезону! Переедание во время болезни – друг или враг?

«Интересные о Важном»: гость студии - Миссис Россия Гран-При 2024, Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006 Кристина Ларченко. Она расскажет о своем пути в индустрию красоты, поделится личными секретами и расскажет, какая красота важнее — внутренняя или внешняя.