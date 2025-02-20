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«Краски города»: Переедание во время болезни - друг или враг?

21.02.2025 09:00 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону! Переедание во время болезни – друг или враг?

  • Культурные выходные всей семьёй - как красиво завершить эту неделю?

  • «Интересные о Важном»: гость студии - Миссис Россия Гран-При 2024, Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006 Кристина Ларченко. Она расскажет о своем пути в индустрию красоты, поделится личными секретами и расскажет, какая красота важнее — внутренняя или внешняя.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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