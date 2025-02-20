20.02.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении?
20.02.2025 12:35 «Беседка»: О Годе Защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника
19.02.2025 18:20 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников?
«Краски города»: Переедание во время болезни - друг или враг?
21.02.2025 09:00 «ПЛН-FM»
Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Сегодня в выпуске:
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Здоровье по сезону! Переедание во время болезни – друг или враг?
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Культурные выходные всей семьёй - как красиво завершить эту неделю?
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«Интересные о Важном»: гость студии - Миссис Россия Гран-При 2024, Миссис Псков 2019, Мисс Петрозаводск 2006 Кристина Ларченко. Она расскажет о своем пути в индустрию красоты, поделится личными секретами и расскажет, какая красота важнее — внутренняя или внешняя.
Источник: ПЛН-FM
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