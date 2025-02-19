«Дневной дозор»: Что делать с мусоропроводами в домах?

1 января 2025 года стартовал 7-й год реформы, которую в народе «окрестили» «мусорной». Среди прочих целей этой реформы власти декларировали переход к раздельному сбору мусора. Цель сама по себе хорошая - во многих странах мира граждане законопослушно и терпеливо сортируют мусор на множество фракций. В России планировалось также создать современную инфраструктуру, способствующую раздельному сбору мусора. По замыслу авторов реформы граждане будут вовлечены в процесс сортировки отходов, что поможет сократить объем мусора, попадающего на свалки, больше вторсырья будет попадать в переработку. Win-win и для экологии, и для экономики.

Например, в Японии раздельный сбор отходов закреплен на законодательном уровне: в многоквартирных домах установлены емкости для мусора - отдельные тары под стекло, органические продукты, пластиковые и металлические емкости. Выбрасывать мусор в неустановленном месте в Японии нельзя - это грозит уголовным преследованием и серьезными штрафами. В России ситуация иная — о каком раздельном сборе мусора может идти речь в стандартном многоквартирном доме в Пскове, оборудованном мусоропроводом? Даже если найдется фанат раздельного сбора, живущий в таком доме - все скрупулезно отсортированные им фракции отходов через мусоропровод попадают в один контейнер. Кроме того, в домах старого жилого фонда мусоропроводы часто становятся источником грязи, крыс и антисанитарии, что создает для жильцов серьезные проблемы.

Не удивительно, что в более новых домах, в которых проектом предусмотрен мусоропровод, нередко его заваривают еще на стадии сдачи дома в эксплуатацию. Кое-где в старом жилом фонде жители также принимают решение заварить его. Нужно ли уходить от мусоропроводов в жилых домах? Если да, то кто должен принять решение об отказе от них и кто должен оплатить сварочные работы? Могут ли жильцы отдельного подъезда отказаться от мусоропровОда или это должно быть решение всего дома? Как организовать сбор мусора после того, как будет принято решение о выводе мусоропровода из строя? На чьи «плечи» лягут забота и расходы по созданию контейнерных площадок во дворах многоквартирных домов, в которых будут ликвидированы мусоропроводы? Об этом в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM