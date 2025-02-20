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«На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах

21.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Тема выпуска - особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах. Автолюбитель из Пскова Павел Михайлов делится актуальным опытом покупки новой автомашины в автосалоне.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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