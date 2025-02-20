«На пятой передаче»: Особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах

Тема выпуска - особенности покупки нового автомобиля в Пскове и соседних городах. Автолюбитель из Пскова Павел Михайлов делится актуальным опытом покупки новой автомашины в автосалоне.

Источник: ПЛН-FM