14:00 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении?
19.02.2025 18:20 «Дневной дозор»: Поможет ли повышение штрафов побороть хамство и равнодушие чиновников?
Резонер: Эхо несостоявшегося теракта
20.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»
В конце минувшей недели Псков снова попал в федеральные новости. На этот раз с позитивным инфоповодом. С поправкой на то, что ситуацию в целом трудно считать позитивной. 13 февраля страна узнала, что железнодорожный вокзал Пскова вполне мог взлететь на воздух. Некие исламские террористы планировали теракт, о масштабах и последствиях которого можно только догадываться.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати