Резонер: Эхо несостоявшегося теракта

В конце минувшей недели Псков снова попал в федеральные новости. На этот раз с позитивным инфоповодом. С поправкой на то, что ситуацию в целом трудно считать позитивной. 13 февраля страна узнала, что железнодорожный вокзал Пскова вполне мог взлететь на воздух. Некие исламские террористы планировали теракт, о масштабах и последствиях которого можно только догадываться.

Источник: ПЛН-FM