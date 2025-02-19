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Резонер: Эхо несостоявшегося теракта

20.02.2025 12:50 «ПЛН-FM»

В конце минувшей недели Псков снова попал в федеральные новости. На этот раз с позитивным инфоповодом. С поправкой на то, что ситуацию в целом трудно считать позитивной. 13 февраля страна узнала, что железнодорожный вокзал Пскова вполне мог взлететь на воздух. Некие исламские террористы планировали теракт, о масштабах и последствиях которого можно только догадываться.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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