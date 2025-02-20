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«Пастырь»: О подготовке к Великому посту

21.02.2025 08:30 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о подготовке в Великому посту.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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