20.02.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении?
20.02.2025 12:35 «Беседка»: О Годе Защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника
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«Пастырь»: О подготовке к Великому посту
21.02.2025 08:30 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о подготовке в Великому посту.
Источник: ПЛН-FM
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