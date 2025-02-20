«Пастырь»: О подготовке к Великому посту

Слушайте новый выпуск программы «Пастырь», в которой представители Псковской епархии рассказывают радиослушателям о церковных праздниках и особенностях православных традиций. Священник Антоний Афанасьев, клирик Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова, расскажет о подготовке в Великому посту.

Источник: ПЛН-FM