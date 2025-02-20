12:35 «Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?
20.02.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Несостоявшийся теракт, три года СВО и что происходит в псковском здравоохранении?
20.02.2025 12:35 «Беседка»: О Годе Защитника Отечества и весенних проектах Псковского музея-заповедника
«Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?
21.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
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Подводим итоги: Что случилось с соцсетями за три года СВО?
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Возрождение нацизма или свобода: что делает Канье Уэст?
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Разведка от Роскомнадзора: найдут ли всех «неблагонадёжных граждан»?
Источник: ПЛН-FM
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