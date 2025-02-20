www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
27 января 17 февраля 20 февраля 28 января 20 февраля 31 января 17 февраля 30 января Телефон прямого эфира 7 февраля 30 января 18 февраля 3 февраля 21 февраля 18 февраля 20 февраля

«Хайпожоры»: Что случилось с соцсетями за годы СВО, разведка от Роскомнадзора и что делает Канье Уэст?

21.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

  • Подводим итоги: Что случилось с соцсетями за три года СВО?

  • Возрождение нацизма или свобода: что делает Канье Уэст?

  • Разведка от Роскомнадзора: найдут ли всех «неблагонадёжных граждан»?

 

 

Источник: ПЛН-FM



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?













  смотреть результаты



Ждете ли вы скорого окончания специальной военной операции?













  смотреть результаты