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«Беседка»: Почему соотечественники из ближнего зарубежья выбирают Псковскую область?
25.02.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - уполномоченный по работе с соотечественниками и вопросам миграции в Псковской области Елена Полонская. Она рассказала, как много соотечественников из ближнего зарубежья в прошлом году выбрали Псковскую область местом своего проживания, вырос ли поток переселенцев в 2024 году по сравнению с предыдущими годами, на какие меры поддержки могут рассчитывать переселенцы и насколько они эффективны.
Источник: ПЛН-FM
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