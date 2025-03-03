«Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон

Гость студии - директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней итоги предыдущего археологического сезона и планы на новый.

Источник: ПЛН-FM