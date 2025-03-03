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«Беседка»: Марина Кулакова о планах на новый археологический сезон
04.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор «Археологического центра Псковской области» Марина Кулакова.
Ведущий Артем Татаренко обсудил с ней итоги предыдущего археологического сезона и планы на новый.
Источник: ПЛН-FM
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