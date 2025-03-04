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«Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету
05.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Гость студии - директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. Любовь Кузнецова поговорила с ним об уборке дорог областного центра.
В рамках муниципальных контрактов подрядная организация занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья, Запсковья, микрорайонов Овсище и Любятово.
Источник: ПЛН-FM
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