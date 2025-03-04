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«Беседка»: Уборка дорог Пскова – от зимы к лету

05.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - директор компании «СитиИнвестГрупп» Павел Талебин. Любовь Кузнецова поговорила с ним об уборке дорог областного центра.

В рамках муниципальных контрактов подрядная организация занимается содержанием улично-дорожной сети Завеличья, Запсковья, микрорайонов Овсище и Любятово.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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