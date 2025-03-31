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«Беседка»: Мифы и правда о туберкулезе

01.04.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Гость студии - главврач «Противотуберкулезного диспансера» Сергей Богатин.

Первый стационарный противотуберкулёзный диспансер был открыт в Пскове 5 марта 1925 года в здании на Некрасова, 23. Что изменилось в работе службы за столетие? Планируется ли издать «летопись» столетней работы диспансера? Сохранились ли документы разных периодов истории медучреждения? Существуют ли риски заражения туберкулезом? Где и как можно заразиться? Какие категории населения можно отнести к группам риска заражения туберкулезом? Каков «портрет» заразившегося туберкулезом псковича? Ведущий — Артем Татаренко.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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