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Дневной дозор: Насколько эффективны современные профсоюзы?

02.04.2025 18:20 «ПЛН-FM»

Чуть больше недели назад — 23 марта — профсоюзное сообщество нашей страны отмечало день создания Федерации независимых профсоюзов России. Именно в этот день 35 лет назад, 23 марта 1990 года, состоялся первый учредительный съезд республиканских профсоюзов РСФСР, который провозгласил независимость от Всесоюзного центрального совета профсоюзов и отказ от идей марксизма-ленинизма. Это событие актуализировало тему эффективности профсоюзного движения.

Многие люди советской эпохи наверняка еще хранят в антресолях свои профсоюзные билеты и помнят наиболее популярные профсоюзные лозунги того времени. Чего стоит один только этот лозунг - «Профсоюзы — крылья Советов!». Как наиболее массовая общественная организация, профсоюзы в СССР стали неотъемлемой частью советской политической системы, КПСС рассматривала профсоюзы как свою надежную опору в массах. И во многом именно в таком единстве целей и действий крылся источник массовости профсоюзного движения.

На разных этапах развития страны профсоюзы участвовали в индустриализации страны, коллективизации сельского хозяйства, в осуществлении культурной революции, а в период Великой Отечественной войны взяли на себя одну из главных задач — мобилизацию трудящихся на помощь Красной Армии. После войны профсоюзы активно содействовали восстановлению разрушенного фашистами народного хозяйства. В годы застоя профсоюзы, обросшие жирком собственности обеспечивали своим членам возможности для отдыха. А в 90-ые - вернулись к своей изначальной задаче - защите прав трудящихся.

Сейчас на дворе 2025 год. Что являют собой современные профсоюзы? Являются ли они надежной опорой для власти? Пользуются ли авторитетом у жителей страны и, в частности, псковского региона? Как можно оценить эффективность их деятельности? Действительно ли они могут отстаивать права членов профсоюзов? Или это, скорее, рудимент прошлого? Являются ли псковские профсоюзы самостоятельными игроками в общественно-политическом пространстве региона? Об этом — в программе «Дневной дозор».

 

 

Источник: ПЛН-FM



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