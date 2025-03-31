31.03.2025 14:00 «Постскриптум»: Итоги сессии Собрания, новые выплаты медикам и есть ли дискуссия в СМИ
31.03.2025 12:35 «Беседка»: Станислав Стармолотов о старте сезона дорожных работ 2025 и транспортной доступности
«Дело вкуса»: Первый в Пскове «Кабаре-бар» в стиле рококо
01.04.2025 13:00 «ПЛН-FM»
На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о первом в Пскове «Кабаре-баре» в стиле рококо.
Как пришла идея создания ресторана такого необычного формата? Почему именно кабаре-бар? Существует ли какой-то определенный дресс-код? Может ли мужчина прийти в шортах или в спортивной одежде? Какие музыкальные коллективы, артисты, танцоры уже выступили на площадке и что наиболее понравилось посетителям? Что входит в основное меню и в чем изюминка кухни?
Гости студии:
-
управляющая рестораном Ксения Анискович;
-
управляющий проектами Артём Пейль;
-
дизайнер Александр Згурский;
-
шеф-повар Игорь Кузнецов;
-
генеральный директор Айвар Митровскис.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати