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«Дело вкуса»: Первый в Пскове «Кабаре-бар» в стиле рококо

01.04.2025 13:00 «ПЛН-FM»

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о первом в Пскове «Кабаре-баре» в стиле рококо.

Как пришла идея создания ресторана такого необычного формата? Почему именно кабаре-бар? Существует ли какой-то определенный дресс-код? Может ли мужчина прийти в шортах или в спортивной одежде? Какие музыкальные коллективы, артисты, танцоры уже выступили на площадке и что наиболее понравилось посетителям? Что входит в основное меню и в чем изюминка кухни?

Гости студии:

  • управляющая рестораном Ксения Анискович;

  • управляющий проектами Артём Пейль;

  • дизайнер Александр Згурский;

  • шеф-повар Игорь Кузнецов;

  • генеральный директор Айвар Митровскис.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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