«Дело вкуса»: Первый в Пскове «Кабаре-бар» в стиле рококо

На этот раз ведущая Анна Машкова предлагает поговорить о первом в Пскове «Кабаре-баре» в стиле рококо.

Как пришла идея создания ресторана такого необычного формата? Почему именно кабаре-бар? Существует ли какой-то определенный дресс-код? Может ли мужчина прийти в шортах или в спортивной одежде? Какие музыкальные коллективы, артисты, танцоры уже выступили на площадке и что наиболее понравилось посетителям? Что входит в основное меню и в чем изюминка кухни?

Гости студии:

управляющая рестораном Ксения Анискович;

управляющий проектами Артём Пейль;

дизайнер Александр Згурский;

шеф-повар Игорь Кузнецов;

генеральный директор Айвар Митровскис.

Источник: ПЛН-FM