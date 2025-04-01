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«Собственной персоной»: Игорь Сопов о подготовке к ЕДГ-2025, форумах старшеклассников и ТИК
02.04.2025 14:00 «ПЛН-FM»
Гость студии — председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.
Ведущий Александр Савенко поговорит с ним о подготовке к избирательным кампаниям 2025 года, формате взаимодействия комиссии с политическими партиями накануне старта избирательных кампаний, а также о подготовке к Форуму старшеклассников «Голос молодёжи» для учащихся 10-х и 11-х классов и Форуму территориальных избирательных комиссий в мае 2025 года.
Источник: ПЛН-FM
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