«Дневной дозор»: Темпы догазификации в Псковской области

В этом году в Псковской области запланирован пуск газа более чем в 3 200 домовладений. Это станет возможным благодаря реализации в регионе программы догазификации. Она позволяет бесплатно прокладывать трубы с голубым топливом до границ участков частных домов в ранее газифицированных населенных пунктах. Догазификация в российских регионах ведётся по поручению президента Путина с 2021 года и остаётся в списке приоритетной задачей федеральных и местных властей. Конечной целью этой программы должны стать комфорт, тепло и уют в домах россиян. О том, насколько успешно она реализуется в Псковской области, как муниципалитеты решают возникающие проблемы и можем ли мы в целом похвастаться темпами догазификации — в программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM