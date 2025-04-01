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«Коммунальный ликбез»: Что такое ТКО и КГО?
02.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»
Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».
Гость студии - генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, что означает «обращение с ТКО» и какие процессы включены в эту коммунальную услугу.
Источник: ПЛН-FM
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