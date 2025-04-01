«Коммунальный ликбез»: Что такое ТКО и КГО?

Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Гость студии - генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, что означает «обращение с ТКО» и какие процессы включены в эту коммунальную услугу.

Источник: ПЛН-FM