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«Коммунальный ликбез»: Что такое ТКО и КГО?

02.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»

Слушайте новый выпуск программы «Коммунальный ликбез».

Гость студии - генеральный директор ООО «Экогрупп» Денис Кузнецов. Ведущий Константин Калиниченко поговорит с ним о том, что означает «обращение с ТКО» и какие процессы включены в эту коммунальную услугу.

 

 

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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