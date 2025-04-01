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«Занимательная археология»: Есть у меня один могильничек…

02.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск познавательной программы «Занимательная археология».

Где жители Пскова X-XI века хоронили своих умерших? Почему Пскову повезло по сравнению с другими древнерусскими городами? «Где в городе не копнешь – на кладбище наткнешься…» Неужели это правда?

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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