«Занимательная археология»: Есть у меня один могильничек…

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск познавательной программы «Занимательная археология».

Где жители Пскова X-XI века хоронили своих умерших? Почему Пскову повезло по сравнению с другими древнерусскими городами? «Где в городе не копнешь – на кладбище наткнешься…» Неужели это правда?

Источник: ПЛН-FM