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01.04.2025 18:30 «Гонки по вертикали»: ЧП городского масштаба, праймериз без кандидатов и ху из Дамиан Мисун
«Занимательная археология»: Есть у меня один могильничек…
02.04.2025 12:55 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск познавательной программы «Занимательная археология».
Где жители Пскова X-XI века хоронили своих умерших? Почему Пскову повезло по сравнению с другими древнерусскими городами? «Где в городе не копнешь – на кладбище наткнешься…» Неужели это правда?
Источник: ПЛН-FM
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