«Дневной дозор»: «Полусухой» закон — за и против

В России могут ввести новые ограничения на продажу алкоголя — на этот раз «под раздачу» рискует попасть продажа спиртного в выходные дни. С этой инициативой выступил «штатный борец» с алкоголем - член комитета Госдумы по охране здоровья Султан Хамзаев. Единоросс вдохновился «трезвым» опытом ряда регионов, в частности - нашей соседки по Северо-Западу - Вологодской области, где спиртное по будням можно приобрести лишь два часа в день. Парламентарий отметил, что жители вологды в ответ на ограничения не продемонстрировали какого-либо «алкогольного протеста» и даже поддержали «эту хорошую меру». Напомним, новый региональный закон существенно ограничившей продажу алкоголя в Вологодской области действует недавно - с 1 марта текущего года.

Традиционно, очередная антиалкогольная инициатива вызывает общественную дискуссию, в ходе которой озвучиваются две прямо противоположных точки зрения. С одной стороны, по утверждениям господина Хамзаева и его апологетов, ввод все новых запретов и ограничений в сфере продажи алкоголя, - это бой за здоровье нации против зеленого змея. С другой стороны, многие специалисты, в том числе наркологи и правоохранители, категорически не согласны с такими подходами, потому что мировой опыт, да и практика позднего СССР, показали, что все попытки все антиалкогольные запреты, чаще всего - приводят к обратному эффекту. Формируется структура теневой, нелегальной торговли спиртным, что приводит к криминализации рынка и большим потерям для бюджета. Кроме того, граждане, не имея доступа к легальному алкоголю начинают употреблять разного рода суррогаты, растет смертность от отравлений алкоголем. Помогут ли новые ограничения в ссфере продажи алкоголя сохранить здоровье граждан? Или приведут к негативным последствиям? Ответ на эти вопросы мы будем искать в сегодняшние программе «Дневной дозор».

Источник: ПЛН-FM