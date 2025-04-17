<< вернуться на ПЛН
18+
www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.
Реклама на сайте
О проекте
Программы
Гости студии
Аудиоархив
Рекламодателям
Контакты
ПЛН FM
18:20
«Дневной дозор»: «Полусухой» закон — за и против
18:10
«Гвозди» от 18 апреля
14:00
«Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене
12:50
«На пятой передаче»: Перекрыть центр города и отмена автопродления водительских прав
12:35
«Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка телеграм-каналов
08:50
«Краски города»: Осторожно, клещи!
08:30
«Пастырь»: Бог как один из нас…
17.04.2025 18:20
«Дневной дозор»: Как решить проблему нехватки кадров в регионе?
17.04.2025 18:20
«Гвозди» от 17 апреля
17.04.2025 14:00
«Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией и реготделения партий перед стартом выборов
«Гвозди» от 18 апреля
18.04.2025 18:10 «ПЛН-FM»
Источник:
ПЛН-FM
Комментарии:
0
|
Вставить в блог
|
Версия для печати
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
Необходимо полностью заменить всю управленческую команду университета.
Стоит начать с отмены всех «реформ» Натальи Ильиной.
Вуз должен вернуться к структуре классического университета.
Для начала стоит вернуть уволенных при Наталье Ильиной преподавателей.
Репутация восстановится, когда все украденные деньги уйдут на реальное развитие вуза.
ПсковГУ уже ничего не поможет.
Вуз – не только его ректор, а и профессиональный коллектив.
Все и так прекрасно, мой универ - ПсковГУ.
смотреть результаты
Слушать Online:
Скоро в эфире
«На пятой передаче»: Перекрыть центр города и отмена автопродления водительских прав
«Подстрочник»: Русский хоррор на псковской сцене
«Хайпожоры»: Проверка Мизулиной, реклама на Rutube и маркировка Telegram-каналов
«Краски города»: Осторожно, клещи!
«Пастырь»: Бог как один из нас…
Что необходимо ПсковГУ для выхода из кризиса?
Необходимо полностью заменить всю управленческую команду университета.
Стоит начать с отмены всех «реформ» Натальи Ильиной.
Вуз должен вернуться к структуре классического университета.
Для начала стоит вернуть уволенных при Наталье Ильиной преподавателей.
Репутация восстановится, когда все украденные деньги уйдут на реальное развитие вуза.
ПсковГУ уже ничего не поможет.
Вуз – не только его ректор, а и профессиональный коллектив.
Все и так прекрасно, мой универ - ПсковГУ.
смотреть результаты
Контактный телефон: (8112) 723-523
ПЛН FM
адрес: 180007, улица Петровская, 51, 9 этаж, медиахолдинг «Гражданская пресса»
телефон: (8112) 723-523
факс: (8112) 720-120
электронная почта: fm@pln-pskov.ru
реклама на сайте: телефон (8112) 720-120