17.04.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией и реготделения партий перед стартом выборов
«На пятой передаче»: Перекрыть центр города и отмена автопродления водительских прав
18.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Темы выпуска:
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Перекрыть центр города: зачем, почему.
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Готовимся заменять водительское удостоверение. Отмена автоматического продления и сколько стоит медсправка.
Источник: ПЛН-FM
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