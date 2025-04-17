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«На пятой передаче»: Перекрыть центр города и отмена автопродления водительских прав

18.04.2025 12:50 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Темы выпуска:

  • Перекрыть центр города: зачем, почему.

  • Готовимся заменять водительское удостоверение. Отмена автоматического продления и сколько стоит медсправка.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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