17.04.2025 14:00 «Сообразим на троих»: Борьба с коррупцией и реготделения партий перед стартом выборов
«Краски города»: Осторожно, клещи!
18.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»
Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Краски города» с королевой красоты Ириной Вересовой.
Главные темы:
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«Здоровье по сезону»: Осторожно, клещи!
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«Cубъективное мнение». Приобщаемся к спорту всей семьей!
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И гости рубрики «Интересные о важном» - абсолютная чемпионка мира и Европы по воздушной гимнастике Софья Колоскова и ее юные воспитанницы.
Источник: ПЛН-FM
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