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«Краски города»: Осторожно, клещи!

18.04.2025 08:50 «ПЛН-FM»

Слушайте в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы «Краски города» с королевой красоты Ириной Вересовой.

Главные темы:

  • «Здоровье по сезону»: Осторожно, клещи!

  • «Cубъективное мнение». Приобщаемся к спорту всей семьей!

  • И гости рубрики «Интересные о важном» - абсолютная чемпионка мира и Европы по воздушной гимнастике Софья Колоскова и ее юные воспитанницы.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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