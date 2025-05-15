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«Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая»

16.05.2025 18:45 «ПЛН-FM»

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

  • Русский реализм. В выставочном зале откроется масштабный проект, посвященный столетию академика живописи Петра Оссовского.

  • Связь времен. В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь музеев».

  • Эликсиры здоровья. На веранде музейного кафе работает ботаническая выставка о лекарственных растениях Изборского края.

 

 

 

Источник: ПЛН-FM



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