18:45 «Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая»
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«Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая»
16.05.2025 18:45 «ПЛН-FM»
Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».
Заголовки выпуска:
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Русский реализм. В выставочном зале откроется масштабный проект, посвященный столетию академика живописи Петра Оссовского.
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Связь времен. В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь музеев».
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Эликсиры здоровья. На веранде музейного кафе работает ботаническая выставка о лекарственных растениях Изборского края.
Источник: ПЛН-FM
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