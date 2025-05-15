«Изборские истории»: 100 лет художнику Петру Оссовскому, «Ночь музеев» в Изборске и «Секреты изборского чая»

Слушайте очередной выпуск авторской программы журналиста и писателя Александра Донецкого «Изборские истории» – дайджест новостей и событий, обозрение всего самого важного, актуального и интересного, что происходит в музее-заповеднике «Изборск».

Заголовки выпуска:

Русский реализм. В выставочном зале откроется масштабный проект, посвященный столетию академика живописи Петра Оссовского.

Связь времен. В Изборске пройдет всероссийская культурная акция «Ночь музеев».

Эликсиры здоровья. На веранде музейного кафе работает ботаническая выставка о лекарственных растениях Изборского края.

Источник: ПЛН-FM