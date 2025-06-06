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«Беседка»: Возможности использования судебных и внесудебных психологических экспертиз
09.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Специальные психологические знания позволяют более полно раскрыть причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также внутренние механизмы поступков участников уголовного и гражданского процесса. Кроме того, они существенно расширяют возможность доказывания многих фактов, необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных и гражданских дел. О возможностях использования судебных и внесудебных психологических экспертиз в программе «Беседка» расскажет клинический психолог, психолог-эксперт Валерия Валь.
Источник: ПЛН-FM
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