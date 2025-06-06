«Беседка»: Возможности использования судебных и внесудебных психологических экспертиз

Специальные психологические знания позволяют более полно раскрыть причины и условия, способствовавшие совершению преступления, а также внутренние механизмы поступков участников уголовного и гражданского процесса. Кроме того, они существенно расширяют возможность доказывания многих фактов, необходимых для справедливого и правильного разрешения уголовных и гражданских дел. О возможностях использования судебных и внесудебных психологических экспертиз в программе «Беседка» расскажет клинический психолог, психолог-эксперт Валерия Валь.

Источник: ПЛН-FM