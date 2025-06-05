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«Прессинг»: Сам себе СМИ, две величины, факты и трактовки

06.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Магера и Константин Калиниченко обсуждают роль СМИ в эпоху, когда мировые лидеры заводят собственные соцсети, а в регионах руководители напрямую общаются с жителями на личных страницах.

Ведущие пытаются понять, оправдано ли в такой ситуации содержание госпропаганды и в чем состоит смысл работы настоящих журналистов в предложенных обстоятельствах.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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