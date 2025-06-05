«Прессинг»: Сам себе СМИ, две величины, факты и трактовки

Магера и Константин Калиниченко обсуждают роль СМИ в эпоху, когда мировые лидеры заводят собственные соцсети, а в регионах руководители напрямую общаются с жителями на личных страницах.

Ведущие пытаются понять, оправдано ли в такой ситуации содержание госпропаганды и в чем состоит смысл работы настоящих журналистов в предложенных обстоятельствах.

Источник: ПЛН-FM