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«Прессинг»: Сам себе СМИ, две величины, факты и трактовки
06.06.2025 12:35 «ПЛН-FM»
Магера и Константин Калиниченко обсуждают роль СМИ в эпоху, когда мировые лидеры заводят собственные соцсети, а в регионах руководители напрямую общаются с жителями на личных страницах.
Ведущие пытаются понять, оправдано ли в такой ситуации содержание госпропаганды и в чем состоит смысл работы настоящих журналистов в предложенных обстоятельствах.
Источник: ПЛН-FM
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