«Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта?

6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина гостями студии стали псковские поэты и музыканты Игорь Константинов и Алена Любина.

Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, когда не стоит слушать мнение зрителей, что является табу в творчестве и какая валюта самая ценная для современного поэта.

Источник: ПЛН-FM