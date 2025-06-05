05.06.2025 12:36 «Банкротство и точка»: Исключении имущества должника из конкурсной массы в процедуре банкротства
«Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта?
06.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»
6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина гостями студии стали псковские поэты и музыканты Игорь Константинов и Алена Любина.
Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, когда не стоит слушать мнение зрителей, что является табу в творчестве и какая валюта самая ценная для современного поэта.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати