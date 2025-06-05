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«Квартирник»: Какая валюта самая ценная для современного поэта?

06.06.2025 14:00 «ПЛН-FM»

6 июня, в день рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина гостями студии стали псковские поэты и музыканты Игорь Константинов и Алена Любина.

Ведущая Дина Дабришюте узнала у них, когда не стоит слушать мнение зрителей, что является табу в творчестве и какая валюта самая ценная для современного поэта.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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