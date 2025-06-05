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«На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста

06.06.2025 13:05 «ПЛН-FM»

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема — Всемирный день мотоциклиста. Чем живут псковские мотоциклисты? На вопросы ведущего отвечают представители псковского мотосообщества Александр Бушуев и Дмитрий Иванов.

  • Подростки на мототранспорте - что делать?

  • Год спустя после отмены запрета на передвижение мотоциклов на центральных улицах Пскова - в чем польза для развития мототуризма?

  • Что такое байк-пост и как он работает?

  • Сколько стоит обучение в автошколе в Пскове на вождение мотоцикла?

  • Почему Пскову нужна площадка для тренировки мотоциклистов?

 

 

Источник: ПЛН-FM



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