«На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста

Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Тема — Всемирный день мотоциклиста. Чем живут псковские мотоциклисты? На вопросы ведущего отвечают представители псковского мотосообщества Александр Бушуев и Дмитрий Иванов.

Подростки на мототранспорте - что делать?

Год спустя после отмены запрета на передвижение мотоциклов на центральных улицах Пскова - в чем польза для развития мототуризма?

Что такое байк-пост и как он работает?

Сколько стоит обучение в автошколе в Пскове на вождение мотоцикла?