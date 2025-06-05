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«На пятой передаче»: Всемирный день мотоциклиста
06.06.2025 13:05 «ПЛН-FM»
Слушайте на волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Тема — Всемирный день мотоциклиста. Чем живут псковские мотоциклисты? На вопросы ведущего отвечают представители псковского мотосообщества Александр Бушуев и Дмитрий Иванов.
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Источник: ПЛН-FM
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