«Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ

Сегодня арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказывает, что минимально необходимо знать гражданину о процедуре банкротства физического лица в Российской Федерации.

Источник: ПЛН-FM