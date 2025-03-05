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«Банкротство и точка»: Процедура банкротства физлица в РФ

06.03.2025 12:35 «ПЛН-FM»

Сегодня арбитражный управляющий Ульяна Михайлова рассказывает, что минимально необходимо знать гражданину о процедуре банкротства физического лица в Российской Федерации.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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