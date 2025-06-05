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«Краски города»: Модные тренды и нетипичные опасности лета

06.06.2025 08:45 «ПЛН-FM»

В рубрике «Интересные о важном» - стилист Марина Агафонова, которая расскажет о летних модных трендах и секретах стиля. Но, прежде чем погрузиться в мир моды, ведущая программы, королева красоты Ирина Вересова вспомнит топ-10 нетипичных опасностей, которые могут поджидать нас летом, и даст советы, как избежать неприятностей.

 

 

Источник: ПЛН-FM



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