«Краски города»: Модные тренды и нетипичные опасности лета

В рубрике «Интересные о важном» - стилист Марина Агафонова, которая расскажет о летних модных трендах и секретах стиля. Но, прежде чем погрузиться в мир моды, ведущая программы, королева красоты Ирина Вересова вспомнит топ-10 нетипичных опасностей, которые могут поджидать нас летом, и даст советы, как избежать неприятностей.

Источник: ПЛН-FM