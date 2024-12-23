«Обратный отсчет»: Будни и праздники псковского «Горводоканала»

В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.

Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года муниципального предприятия. «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие образования. Испытывает ли предприятие кадровый голод и по каким специальностям? Где берёт и как учит сотрудников? Помогает ли открытый не так давно музей в профориентации школьников и заделе кадров на далекое будущее?

Источник: ПЛН-FM