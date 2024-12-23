23.12.2024 14:00 «Постскриптум»: 100 самых влиятельных псковичей, итоги года с Путиным и бюджет-2025
«Обратный отсчет»: Будни и праздники псковского «Горводоканала»
24.12.2024 14:00 «ПЛН-FM»
В прямом эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Константин Болотин.
Ведущий Артем Татаренко обсудил с ним итоги года муниципального предприятия. «Горводоканал» Пскова отпраздновал 90-летие образования. Испытывает ли предприятие кадровый голод и по каким специальностям? Где берёт и как учит сотрудников? Помогает ли открытый не так давно музей в профориентации школьников и заделе кадров на далекое будущее?
Источник: ПЛН-FM
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