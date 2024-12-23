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«Дом Советов»: Александр Братчиков об итогах работы над региональным бюджетом на 2025 год

24.12.2024 13:00 «ПЛН-FM»

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике Александр Братчиков стал гостем программы «Дом Советов», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 24 декабря. Разговор был посвящен итогам работы над региональным бюджетом на 2025 год и на плановый период. 

Какие можно выделить основные параметры бюджета? Как отразится на области сокращение субсидий федерального центра и компенсируется ли оно ростом собственных доходов региона? Как проходила работа согласительной комиссии? Насколько увеличился бюджет в результате ее работы? Была ли помощь от парламентской оппозиции и почему КПРФ и «Яблоко» не стали в этот раз голосовать против бюджета?

Ответы на эти и другие вопросы - в сегодняшнем эфире. Ведущий - Константин Калиниченко.

 

Источник: ПЛН-FM



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