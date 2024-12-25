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«Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС

26.12.2024 19:00 «ПЛН-FM»

В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».

Гость студии - начальник ГУ МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с о главных событиях 2024 года для регионального управления МЧС.

Чем уходящий год отличался от года предыдущего? Как прошел для области паводкоопасный и пожароопасный сезоны? Какими происшествиями запомнился летний купальный сезон? В чем основные причины гибели людей на воде? Стало ли больше пожаров в сравнении с прошлым годом? Какие причины пожаров чаще всего выявляются? Есть ли рост по числу пострадавших от пожаров?

Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM



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