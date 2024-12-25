25.12.2024 14:00 «Обратный отсчет»: Александр Котов об итогах работы регионального парламента в 2024 году
«Обратный отсчет»: Сергей Лаврухин об итогах 2024 года для регионального управления МЧС
26.12.2024 19:00 «ПЛН-FM»
В эфире «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел очередной выпуск программы «Обратный отсчет».
Гость студии - начальник ГУ МЧС России по Псковской области, генерал-майор внутренней службы Сергей Лаврухин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорила с о главных событиях 2024 года для регионального управления МЧС.
Чем уходящий год отличался от года предыдущего? Как прошел для области паводкоопасный и пожароопасный сезоны? Какими происшествиями запомнился летний купальный сезон? В чем основные причины гибели людей на воде? Стало ли больше пожаров в сравнении с прошлым годом? Какие причины пожаров чаще всего выявляются? Есть ли рост по числу пострадавших от пожаров?
Об этом и многом другом - в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати