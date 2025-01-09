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«Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и «Интересные о важном»

10.01.2025 08:40 «ПЛН-FM»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Сегодня в выпуске:

  • Здоровье по сезону! Тренировки на диване - миф или реальность?
  • «Культурные выходные всей семьёй» - где красиво завершить эту неделю!
  • Новый год - новая рубрика: «Интересные о важном».

Гостем стал чемпион России по кобудо, чемпион Европы и России по рукопашному бою, тренер псковского клуба «Мастер» Рафаэль Керимов. Ведущая программы «Краски города» обсудила с ним тонкости рукопашного боя и поговорила об основных достижениях псковских борцов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

 

Источник: ПЛН-FM



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