«Краски города»: Здоровье по сезону, культурные выходные и «Интересные о важном»

Разбавляем серую повседневность псковской зимы яркими цветами в проекте «Краски города» на «ПЛН FM» с королевой красоты Ириной Волковой.

Сегодня в выпуске:

Здоровье по сезону! Тренировки на диване - миф или реальность?

«Культурные выходные всей семьёй» - где красиво завершить эту неделю!

Новый год - новая рубрика: «Интересные о важном».

Гостем стал чемпион России по кобудо, чемпион Европы и России по рукопашному бою, тренер псковского клуба «Мастер» Рафаэль Керимов. Ведущая программы «Краски города» обсудила с ним тонкости рукопашного боя и поговорила об основных достижениях псковских борцов на региональных, всероссийских и международных соревнованиях.

Источник: ПЛН-FM