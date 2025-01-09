«На пятой передаче»: Будут ли водителей штрафовать за шаверму?

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы:

Будут ли водителей штрафовать за шаверму, кофе и сигареты за рулем;

Особенности новой схемы движения у аэропорта в Пскове.

Об этом в сегодняшнем эфире.

Источник: ПЛН-FM