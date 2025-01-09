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«На пятой передаче»: Будут ли водителей штрафовать за шаверму?
10.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»
На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».
Основные темы:
- Будут ли водителей штрафовать за шаверму, кофе и сигареты за рулем;
- Особенности новой схемы движения у аэропорта в Пскове.
Об этом в сегодняшнем эфире.
Источник: ПЛН-FM
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