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«На пятой передаче»: Будут ли водителей штрафовать за шаверму?

10.01.2025 12:50 «ПЛН-FM»

На волнах радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы Дениса Бахтина «На пятой передаче».

Основные темы: 

  • Будут ли водителей штрафовать за шаверму, кофе и сигареты за рулем;
  • Особенности новой схемы движения у аэропорта в Пскове.

Об этом в сегодняшнем эфире. 

 

Источник: ПЛН-FM



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