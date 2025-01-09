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«Подстрочник»: Александр Боярков о планах на новый филармонический сезон

10.01.2025 14:00 «ПЛН-FM»

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышла программа «Подстрочник». Гостем студии стал исполняющий обязанности директора Псковской областной филармонии Александр Боярков.

Ведущий Артем Татаренко поговорил с ним об итогах предыдущего филармонического сезона и о планах на 2025 год.

 

Источник: ПЛН-FM



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