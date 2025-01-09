12:35 «Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях
«Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях
10.01.2025 12:35 «ПЛН-FM»
В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел первый в 2025 году выпуск программы «Хайпожоры».
Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:
- Утечка данных из Росреестра: быль или выдумка?
- Meta* сокращает введённую при демократах цензуру: что это означает для России?
- Новогодние праздники в соцсетях: чем на каникулах занимались псковичи
*Деятельность Meta запрещена на территории РФ как экстремистская
Источник: ПЛН-FM
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