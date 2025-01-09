«Хайпожоры»: Утечка данных из Росреестра, сокращение цензуры и новогодние праздники в соцсетях

В прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) вышел первый в 2025 году выпуск программы «Хайпожоры».

Основные темы, которые сегодня обсудили ведущие Ксения Журавкова и Олесия Кривченкова:

Утечка данных из Росреестра: быль или выдумка?

Meta* сокращает введённую при демократах цензуру: что это означает для России?

Новогодние праздники в соцсетях: чем на каникулах занимались псковичи

*Деятельность Meta запрещена на территории РФ как экстремистская

Источник: ПЛН-FM